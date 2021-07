Sky, batte forte l’idea Antonio Conte: l’ex Inter per commentare la Champions (Di venerdì 30 luglio 2021) L'ex allenatore dell'Inter, Antonio Conte, avrebbe avviato una trattativa con Sky dove potrebbe accasarsi nella prossima stagione Leggi su mediagol (Di venerdì 30 luglio 2021) L'ex allenatore dell', avrebbe avviato una trattativa con Sky dove potrebbe accasarsi nella prossima stagione

Advertising

Mediagol : Sky, batte forte l’idea Antonio Conte: l’ex Inter per commentare la Champions - ginugiola : RT @SkySport: Olimpiadi di Tokyo, Djokovic batte Nishikori e vola in semifinale: ora c'è Zverev #SkySport #Tokyo2020 #Djokovic https://t.co… - andreastoolbox : Olimpiadi di Tokyo, Djokovic batte Nishikori e vola in semifinale: ora c'è Zverev | Sky Sport… - sportli26181512 : Olimpiadi di Tokyo, Djokovic batte Nishikori e vola in semifinale: ora c'è Zverev: Il numero uno al mondo ha battut… - SkySport : Olimpiadi di Tokyo, Djokovic batte Nishikori e vola in semifinale: ora c'è Zverev #SkySport #Tokyo2020 #Djokovic -