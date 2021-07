Serie A, Dal Pino: “Servono misure contro crisi liquidità dei club” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Consapevoli delle grandi sfide dell’Esecutivo, nei colloqui con le istituzioni abbiamo evidenziato come la crisi prodotta dall’emergenza sanitaria e le misure restrittive conseguenti abbiano generato una rilevante crisi di liquidità nel calcio professionistico, mettendo in ginocchio un settore che può invece contribuire molto al rilancio del Paese da un punto di vista economico e sociale. Abbiamo sottolineato la necessità di misure e interventi dettagliati nella comunicazione odierna della Figc”. Queste le parole del presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino, al ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) “Consapevoli delle grandi sfide dell’Esecutivo, nei colloqui con le istituzioni abbiamo evidenziato come laprodotta dall’emergenza sanitaria e lerestrittive conseguenti abbiano generato una rilevantedinel calcio professionistico, mettendo in ginocchio un settore che può invece contribuire molto al rilancio del Paese da un punto di vista economico e sociale. Abbiamo sottolineato la necessità die interventi dettagliati nella comunicazione odierna della Figc”. Queste le parole del presidente della Lega diA Paolo Dal, al ...

