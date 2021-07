Onlus procura falsi contratti lavoro a stranieri | un arresto

(Di venerdì 30 luglio 2021) Usava l'associazione no profit di cui era titolare, e che formalmente promuoveva l'integrazione degli, per farsi pagare e produrredie locazione di immobili ...

...ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale dauno su richiesta della. Secondo quanto accertato dalle indagini, gli stranieri si rivolgevano al titolare della,...... della Tenenza della Guardia di Finanza di Lucera, coordinata dalladella Repubblica di ... un cittadino straniero che voleva permanere in Italia si rivolgeva al titolare della predettaal ...L’inchiesta ha permesso di denunciare 269 persone dei quali 254 per aver comunicato sia falsi rapporti di lavoro sia falsi contratti di locazione immobiliare e accertare un profitto del reato di circa ...Usava l'associazione no profit di cui era titolare, e che formalmente promuoveva l'integrazione degli stranieri, per farsi pagare e produrre falsi contratti di lavoro e locazione di immobili consenten ...