Massimo Masiello protagonista di una nuova serata da I Cavalieri della Tavola Balorda

Advertising

ilgiornaledicas : Estate in Città – Casoria, il 29 Luglio Massimo Masiello e Lalla Esposito in scena con “Sfogliatelle e altre storie… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Masiello

2a News

Spazio alla canzone romantica e umoristica d'autore il 7 agosto, sempre con un biglietto di ingresso a soli 12 euro, con due straordinari cantanti e attori come Lalla Esposito ealle ...Sostiene una tesi insolita, spiega al folto gruppo di convenuti Emanuele: che l'arte ... tessera dopo tessera, una scenografia in cui sia sviluppata algrado, alla maniera dell'arte ...Gli over-35 che saranno titolari in Serie A nella prossima stagione non sono pochi come si potrebbe pensare. I loro club stanno già pensando ai loro eredi?Tutto è pronto a Maratea per l’ottava edizione del “Marateatro Festival”, la manifestazione in programma come ogni anno nella caratteristica località della Basilicata affacciata sul Mar Tirreno. Quest ...