LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Lucilla Boari si prende un incredibile bronzo! (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.44 Ora la finale per l’oro tra la coreana An e la russa Osipova. 9.43 Prima medaglia della storia, invece, in campo femminile per l’arco azzurro. 9.42 L’Italia non vinceva una medaglia alle Olimpiadi nel Tiro con l’arco da Londra 2012 (allora arrivò l’oro con la gara a squadre maschile). 9.38 Pazzesca Lucilla Boari, ha conquistato una medaglia impensabile alla vigilia! Sconfitta 7-1 l’americana Brown. 27-26 il punteggio a favore dell’italiana nella quarta volée. 8 Brown, 10 Boari. E’ ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.44 Ora la finale per l’oro tra la coreana An e la russa Osipova. 9.43 Prima medaglia della storia, invece, in campo femminile perazzurro. 9.42 L’Italia non vinceva una medaglia allenelconda Londra 2012 (allora arrivò l’oro con la gara a squadre maschile). 9.38 Pazzesca, ha conquistato una medaglia impensabile alla vigilia! Sconfitta 7-1 l’americana Brown. 27-26 il punteggio a favore dell’italiana nella quarta volée. 8 Brown, 10. E’ ...

