Il virus corre ma i vaccini contengono gli effetti della variante Delta

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 30 luglio 2021) La circolazionecontinua ad aumentare, ed è "ormai prevalente", come indicano i principali indicatori pandemici: anche questa settimana l'indice di trasmissibilità Rt è in crescita, passando dal valore di 1,26 di venerdì scorso a 1,58 del monitoraggio odierno. Allo stesso modo, si registra un forte rialzo anche per quanto riguarda l'incidenza: oggi è a 58 casi ogni 100mila abitanti mentre si fermava a 40 venerdì scorso. Sono queste le principali indicazioni che arrivano dalla bozza del report del monitoraggio CovidCabina di regia dell'Istituto superiore di sanità e del ministero dell Salute, che ...