Giulia De Lellis, arriva la confessione: “Non sono stata molto bene” (Di venerdì 30 luglio 2021) Giulia De Lellis, ex compagna di Andrea Damante, ha rotto il silenzio informando i suoi follower di essere stata poco bene. Giulia De Lellis, oggi venerdì 30 luglio 2021, ha rivelato ai suoi followers di essersi vaccinata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne oltre che a informare i suoi seguaci ha approfittato del momento per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 luglio 2021)De, ex compagna di Andrea Damante, ha rotto il silenzio informando i suoi follower di esserepocoDe, oggi venerdì 30 luglio 2021, ha rivelato ai suoi followers di essersi vaccinata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne oltre che a informare i suoi seguaci ha approfittato del momento per L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Canieuest96 : RT @ladyviolettt: Giulia De Lellis che non sa fare nulla e letteralmente campa grazie alle foto che si scatta rompe i coglioni a chi si vuo… - ardicapriotizz : RT @ladyviolettt: Giulia De Lellis che non sa fare nulla e letteralmente campa grazie alle foto che si scatta rompe i coglioni a chi si vuo… - Giovann86992444 : @anchefragile_ @Marie_Azeglia @serragiorgia Ahahahahahah ha paura degli aghi quindi Giulia de lellis non farà mai l… - itsmc17 : RT @vogliadiniente: giulia de lellis che va a vaccinarsi è la cosa migliore che vedrete oggi - _SpaceJay___ : Che ne dite di smettere di seguire gente come Madame, Diana Del bufalo, Giulia de Lellis e tutte queste donne che c… -