Enrico Montesano offende Frank Matano e denuncia Selvaggia Lucarelli (Di venerdì 30 luglio 2021) Enrico Montesano è un fiume in piena. L’attore h fatto una lunga diretta in cui ha parlato della Rai, del Covid, di Amazon ed ha anche attaccato Frank Matano: “C’è uno che fa la giuria in una piccola trasmissione, non so come si chiama, ha iniziato facendo gli scherzi al telefono. Un cretino di successo, Leggi su people24.myblog (Di venerdì 30 luglio 2021)è un fiume in piena. L’attore h fatto una lunga diretta in cui ha parlato della Rai, del Covid, di Amazon ed ha anche attaccato: “C’è uno che fa la giuria in una piccola trasmissione, non so come si chiama, ha iniziato facendo gli scherzi al telefono. Un cretino di successo,

Advertising

stanzaselvaggia : Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo d… - frankmatano : Massimo rispetto per Enrico Montesano che è guarito dal Covid ballando il tip-tap - VittorioSgarbi : #roma #rinascimento #michettisindaco Garantire la libertà di tutti. Enrico Montesano non sarà candidato con «Rinasc… - leodaverce : RT @leodaverce: #Dumfries-#Inter : si fa ! Accordo sulla base di un prestito oneroso da 5 mln,15 il diritto di riscatto. Parti al lavoro p… - fildifranco : RT @SecolodItalia1: Enrico Montesano replica a Selvaggia Lucarelli: “Io ricoverato per Covid? La querelo” (video) -