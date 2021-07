È l’ora della Difesa europea. Il punto di Benassi (Di venerdì 30 luglio 2021) “La sfida è orientare l’Unione europea in direzione dell’autonomia o, come si sente sempre più spesso nei circoli europei, della sovranità strategica e, soprattutto, costruire il necessario consenso interno sul quale fondare questa sovranità”. Così ha riferito il rappresentante permanente d’Italia presso l’Ue, ambasciatore Pietro Benassi, sentito ieri in audizione nella commissione Difesa della Camera, nell’ambito dell’indagine sulle prospettive della pianificazione, della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 luglio 2021) “La sfida è orientare l’Unionein direzione dell’autonomia o, come si sente sempre più spesso nei circoli europei,sovranità strategica e, soprattutto, costruire il necessario consenso interno sul quale fondare questa sovranità”. Così ha riferito il rappresentante permanente d’Italia presso l’Ue, ambasciatore Pietro, sentito ieri in audizione nella commissioneCamera, nell’ambito dell’indagine sulle prospettivepianificazione,ricerca tecnologica,produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze ...

