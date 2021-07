Concorso Vigili del Fuoco, 314 Ispettori antincendi: diario prove a settembre (Di venerdì 30 luglio 2021) *aggiornamento del 30/07/2021: Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021 viene comunicato il rinvio del diario della prova scritta del Concorso, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2021. Viene inoltre precisato che, in ragione del numero di domande pervenute, non si terrà la preselezione. Leggi l’avviso Con il Decreto Dipartimentale n. 96 del 25 maggio 2021 è stato indetto un Concorso, il cui avviso è stato pubblicato (come anticipato) nella Gazzetta Ufficiale numero 45 dell’8 giugno 2021, per 314 Ispettori antincendi del Corpo ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 luglio 2021) *aggiornamento del 30/07/2021: Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021 viene comunicato il rinvio deldella prova scritta del, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 142021. Viene inoltre precisato che, in ragione del numero di domande pervenute, non si terrà la preselezione. Leggi l’avviso Con il Decreto Dipartimentale n. 96 del 25 maggio 2021 è stato indetto un, il cui avviso è stato pubblicato (come anticipato) nella Gazzetta Ufficiale numero 45 dell’8 giugno 2021, per 314del Corpo ...

