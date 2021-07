Asl Rm 5: Open Day vaccinale straordinario per ragazzi 12-16 anni (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – La Asl Roma 5, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, ha organizzato per sabato 31 luglio e domenica 1 agosto un Open Day vaccinale anti Covid 19 per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni. L’accesso è libero, non occorre alcuna prenotazione. “Il vaccino è l’arma che abbiamo per combattere questo virus- commenta il Direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito- dobbiamo accelerare per raggiungere la tanto attesa immunità.” “Noi facciamo il possibile per venire incontro alle esigenze dei cittadini, ora spetta a loro, alle famiglie, scegliere di contribuire a proteggere se stessi, i loro cari e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – La Asl Roma 5, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, ha organizzato per sabato 31 luglio e domenica 1 agosto unDayanti Covid 19 per itra i 12 e i 16. L’accesso è libero, non occorre alcuna prenotazione. “Il vaccino è l’arma che abbiamo per combattere questo virus- commenta il Direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito- dobbiamo accelerare per raggiungere la tanto attesa immunità.” “Noi facciamo il possibile per venire incontro alle esigenze dei cittadini, ora spetta a loro, alle famiglie, scegliere di contribuire a proteggere se stessi, i loro cari e ...

