Altroconsumo conduce un’indagine sulle vacanze Covid anno II

Leggi su consumatore

(Di venerdì 30 luglio 2021) Le abitudini vacanziere sono cambiate?riferisce i dati dei programmi per l’estate degli italiani La prima estate affetta daè stata una liberazione dopo il lockdown. Gli italiani haffollato le spiagge nostrane, con la convinzione che l’incubo fosse terminato, o almeno, in via di risoluzione. Ma è stata una falsa illusione. Con L'articolo proviene da Consumatore.com.