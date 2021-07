Abandoned | nell’aggiornamento dell’app PS5 alcuni vedono riferimenti a P T – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 30 luglio 2021)PS5 diè comparsa un’immagine piuttosto misteriosa nella qualea P.T… Non passa giorno senza che arrivino nuove informazioni e speculazioni su, il misterioso gioco di Blue Box. Un progetto che ancora non si è capito se sia un’opera originale o se davvero sia la copertura di una storica serie di Konami. In questo caso, oltretutto, ci sono due ulteriori scuole di pensiero: c’è chi è sicuro si tratti del nuovo Silent Hill e chi è pronto a scommettere che sarà un Metal Gear Solid. Nell’attesa di scoprire ...