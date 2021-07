Variante Delta Lazio, “è all’80,8%” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Nell’ultimo report del Seresmi-Spallanzani la Variante Delta risulta in notevole incremento e rappresenta l’80,8% dei casi nella nostra regione”. Lo sottolinea in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “La Variante Alfa è all’11,2 e la Gamma è all’8% – aggiunge – Sono stati sequenziati tutti i tamponi positivi. L’età mediana dei casi è 24 anni. La circoLazione sul territorio regionale mostra che la Variante Delta è presente in tutte le Asl con una progressiva diffusione sull’intero il territorio. Il 92,7% dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) “Nell’ultimo report del Seresmi-Spallanzani larisulta in notevole incremento e rappresenta l’80,8% dei casi nella nostra regione”. Lo sottolinea in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato. “LaAlfa è all’11,2 e la Gamma è all’8% – aggiunge – Sono stati sequenziati tutti i tamponi positivi. L’età mediana dei casi è 24 anni. La circone sul territorio regionale mostra che laè presente in tutte le Asl con una progressiva diffusione sull’intero il territorio. Il 92,7% dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Il super consigliere Fauci: "I vaccinati possono contrarre la variante Delta e contagiare" "La variante Delta del coronavirus può contagiare anche le persone che sono state vaccinate e queste possono a loro volta trasmettere il virus ad altri ". Sono le parole che il dottor Anthony Fauci, il ...

Variante Delta Lazio, "è all'80,8%" L'assessore D'Amato: "'93% positivi non è vaccinato o con solo 1 dose, in autunno questa sarà la pandemia dei non immunizzati" "Nell'ultimo report del Seresmi - Spallanzani la variante Delta risulta in notevole incremento e rappresenta l'80,8% dei casi nella nostra regione". Lo sottolinea in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, ...

Variante Delta: ecco perché è così difficile da fermare Focus Variante Delta, Zangrillo e la frecciata a Fauci “Caro Scienziato, il tema fondamentale è il rischio, ben differente, tra vaccinati e non, di finire in ospedale. Nessuno te lo ha spiegato nel tuo paese?”. E’ il tweet con cui Alberto Zangrillo, prima ...

Covid, Lopalco: “Variante Delta prevalente tra adolescenti e giovani, in atto nuova ondata ma con ricoveri al minimo. Vacciniamoci!” L'assessore in un post: "Mi sentirei di azzardare che, a parità di casi positivi, dovremmo aspettarci un numero di ospedalizzazioni decimato grazie all'intervento vaccinale" ...

