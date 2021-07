Tokyo 2020 | Barelli | “Paltrinieri oggi un ‘mostro’ in acqua | è stato strepitoso”

(Di giovedì 29 luglio 2021) “era completamente un’altra persona, un altro nuotatore, un mostro ined ha dimostrato di avere grande carattere e siamo veramente soddisfatti e impressionati dalla determinazione di come ha nuotato”. E’ il commento del presidente della Federnuoto Paoloall’Adnkronos, sulla medaglia d’argento di Gregorionegli 800 stile libero. “I 1500 sono aperti, c’è qualche giorno di riposo, ma pensiamo giorno per giorno. Lui ha nuotato poco per la mononucleosi, ma ha fatto qualcosa dicon la mancanza di un mese di allenamento, che però è stata ...

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - MarcoTerrenato : @Tokyo2020, medaglia d’oro storica nel canottaggio per il doppio femminile Rodini-Cesarini, bronzo per Oppo-Ruta, i… - AntoAli_ : RT @Eurosport_IT: GREG È SUPER, CHE IMPRESA DI PALTRINIERI ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming R… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Bronzo per l' Italia nel doppio pesi leggeri uomini di canottaggio. Gli azzurri Stefano Oppo e Pietro Ruta hanno messo la loro barca sulla linea del traguardo dietro soltanto a Irlanda e Germania. ...Che capolavoro, Gregorio Paltrinier i! L'azzurro, debilitato nelle scorse settimane dalla mononucleosi, ha conquistato la medaglia d'argento negli 800 stile libero ai Giochi Olimpici dichiudendo in 7'42"11. Oro all'americano Robert Finke 7'41"87, bronzo all'ucraino Mykhailo Romanchuk (7'42"33). " Parlare di miracolo è poco, non ci avrei scommesso nemmeno io. Ma stavolta ci ho ...Poco prima di salire sul podio a prendersi il meritatissimo argento, SuperGreg aveva esclamato, “parlare di miracolo è poco, neanche io avrei scommesso su me stesso”. Gregorio salta giù dal blocchetto ...Canottaggio, arriva il secondo oro azzurro: Rodini-Cesarini portano l’Italia al decimo posto nel medagliere. Un’oro storico, il primo nel canottaggio femminile Mentre la maggior parte del Paese stava ...