No green pass, identificati no vax sotto casa del sindaco di Pesaro (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Digos, anche mediante l'esame delle foto e dei filmati effettuati dalla Polizia Scientifica, al fine di identificare gli autori dopo la manifestazione no vax sotto casa del sindaco di Pesaro. Finora ne sono stati identificati una quindicina, tutti denunciati. A Pesaro, in Piazzale della Libertà, si è tenuta ieri una manifestazione di protesta contro l'introduzione del green pass, le misure per il contenimento del contagio da Covid-19, organizzata e preannunciata dal Comitato Salute e Diritti, con la ...

