Mbappé, parla Pochettino: 'Per ora ha un contratto col Psg' (Di giovedì 29 luglio 2021) PARIGI (Francia) - Tiene banco il 'caso' Mbappé a Parigi, con l'attaccante che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 con il Psg. E mentre in Spagna sono certi che l'attaccante - ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 luglio 2021) PARIGI (Francia) - Tiene banco il 'caso'a Parigi, con l'attaccante che non ha ancora rinnovato ilin scadenza nel 2022 con il Psg. E mentre in Spagna sono certi che l'attaccante - ...

PSG, Mbappé: "Pallone d'Oro? Nessuna rivalità con Neymar" Kylian Mbappè parla del suo rapporto con Neymar: ecco le dichiarazioni del fenomeno francese anche sul Pallone d'Oro Kylian Mbappè parla del rapporto con Neymar ai canali ufficiali del PSG. RIVALITA' NEYMAR PALLONE D'ORO - "Nooo! Neymar è nella posizione migliore per parlarne, ha giocato in un club con Messi e credo che tra loro .

