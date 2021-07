Lorella Cuccarini torna ad “Amici” | la conferma

Leggi su zon

(Di giovedì 29 luglio 2021) In un’intervista al settimanale Oggi,la sua presenza ad “21” in partenza a Settembre su Canale 5 “Maria De Filippi mi ha appenata nel cast della prossima edizione di”. Con queste parole, rese nel corso di un’intervista al settimanale Oggi,ha annunciato che tornerà in cattedra come insegnante di ballo anche per la ventunesima edizione del talent-show italiano più longevo della tv, “un’esperienza che mi arricchisce umanamente oltre che come artista”. Alla corte di Maria, ...