(Di venerdì 30 luglio 2021) Tutti glisulla giornata conclusiva diconindividuale femminile a. L’Italia è rappresentata da, unica azzurra ancora in corsa negli ottavi di finale. La rincorsa verso la medaglia partirà dalla sfida con la bielorussa Marusava delle 3.22 italiane di venerdì 30 luglio. Seguitela con noi su Sportface.it. COME SEGUIRE LA GARA INITALIANI IN GARA 30 LUGLIO PROGRAMMA COMPLETO 30 LUGLIO REGOLAMENTOCON, ...

Advertising

fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Eurosport_IT : ?????????? Iniziati ufficialmente i Giochi Olimpici di Tokyo! ?? Segui la cerimonia d'apertura LIVE su… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 7 con altri 21 titoli in palio tra canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a segno, tiro con l… - livetennisit : Giochi Olimpici Tokyo 2020: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 7 (LIVE) - Eurosport_IT : Il menu del Day 7: Gianmarco Tamberi, Margherita Panziera, Yeman Crippa, la spada maschile e l'Italvolley a caccia… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tokyo

Sky Sport

E' finalmente arrivato il secondo oro per l'Italia alle Olimpiadi die il merito è del canottaggio, in totale sono 18 le medaglie azzurre dall'inizio della ... orari, italiani Risultati...' Oggi è venuto a mancare Giuseppe Carini , per tutti "Peppe", l'amorevole papà dell'azzurra Angela Carini, appena rientrata da2020. Peppe e Angela hanno lottato insieme, fino alla fine, sul ...LIVE - Tokyo 2020, tiro con l'arco con Lucilla Boari: aggiornamenti in DIRETTA nella giornata conclusiva dell'individuale femminile ...La diretta testuale dell'ultimo atto della canoa slalom ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L'azzurro Giovanni De Gennaro scatterà dal cancelletto di partenza alle ore 7.54 italiane (ore 14.54 a Tokyo).