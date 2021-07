La Rai ha commentato per diversi minuti il match di Djokovic, ma con le immagini del doppio (Di giovedì 29 luglio 2021) Vedo doppio. Si può riassumere così la mattinata di commento della Rai che, sulla sua rete olimpica (Raidue), ha mandato in onda per diversi minuti le immagini del doppio tra Croazia e Usa facendo commentare al telecronista in sottofondo la partita di singolare tra Novak Djokovic e Kei Nishikori. Una gaffe che non è passata inosservata sui social network e che è stata notata anche da illustri telespettatori che hanno scelto il servizio pubblico per seguire la giornata olimpica, come dimostra questo tweet di Dj Ringo: Interessante, da mezz’ora che sento il commento di una partita tra ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 luglio 2021) Vedo. Si può riassumere così la mattinata di commento della Rai che, sulla sua rete olimpica (Raidue), ha mandato in onda perledeltra Croazia e Usa facendo commentare al telecronista in sottofondo la partita di singolare tra Novake Kei Nishikori. Una gaffe che non è passata inosservata sui social network e che è stata notata anche da illustri telespettatori che hanno scelto il servizio pubblico per seguire la giornata olimpica, come dimostra questo tweet di Dj Ringo: Interessante, da mezz’ora che sento il commento di una partita tra ...

