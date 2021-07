Insulti a Cristiano Ronaldo | scatta la multa per lo speaker

Advertising

infoitsport : Cristiano Ronaldo risarcito dopo insulti: cosa è successo all'attaccante della Juventus - Gabri_Juventus : Fernando Saul, speaker del Porto, ha ricevuto una multa da 1430 euro per aver rivolto insulti a Cristiano Ronaldo e… - Saekochin : Invece di fare sensazionalismi parlate anche con le persone, soprattutto con quel povero cristiano della Croce Ross… - malpensa24 : 'Salvini sciacallo': la scritta comparsa in piazza Podestà a #Varese. Cristiano #Angioy #Viglio: 'Clima d'odio da n… - PaPaganini : @Enzo54847297 @Cristiano Lo deve ricordare lei quello che dicevo e scrivevo di Donnarumma tra gli insulti dei tifos… -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti Cristiano

Come riporta da A Bola l o speaker del Porto Fernando Saul dovrà pagare una multa di 1430 euro per aver insultato sui socialRonaldo. Dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions ottenuto dal Porto ai danni della Juventus, . I fatti risalgono a marzo scorso e il processo, istituito dalla federazione ...Una multa di 1430 euro : questo è quanto dovrà pagare lo speaker del Porto Fernando Saul per aver insultato sui socialRonaldo , come riporta A Bola. Dopo il passaggio dei quarti di Champions ottenuto dal Porto ai danni della Juventus, Saul in due storie Instagram poi cancellate aveva rivolto a CR7 e alla ...Lo speaker del Porto Fernando Saul dovrà pagare una multa da ben 1430 euro. No, non c'è stata nessuna infrazione al codice della strada (a quanto ne sappiamo...), ma dei gravi insulti via social - sec ...Fernando Saul, questo il nome dello speaker del Porto, dopo la partita degli ottavi di Champions vinta contro la Juventus, aveva offeso Ronaldo e la sua famiglia.