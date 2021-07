Insigne-De Laurentiis | serve un faccia a faccia senza inutili testimoni

(Di giovedì 29 luglio 2021) Lorenzoe il Napoli: molto presto entreremo nel vivo di una situazione delicata e che va affrontata al più presto. Il contratto è in scadenza, Lorenzo torna da Campione d’Europa e dopo una stagione, l’ultima, straordinaria con la maglia azzurra. Negli ultimi mesi è stata fatta confusione, troppa, anche da parte di chi dovrebbe essere vicino a, condizionale d’obbligo. Ricordiamo quello specchietto per le allodole, qualcuno ci é cascato, di una presunta visita al Milan per parlare di, aria fritta. Non certo un bel modo di gestire la vicenda, quasi come se il capitano del Napoli fosse un oggetto da esporre in vetrina. ...

La volontà da parte diè quella di trovare un accordo per il prolungamento del contratto: lo stesso desiderio di Aurelio De. Le distanze tra la richiesta del calciatore (5.5 ...Rinnovo, resta preoccupazione Secondo Sky Sport però resta la preoccupazione per l'incontro tanto atteso trae De. Soltanto la prossima settimana si potrà capire quale sarà ...Il Napoli vuole evitare lo scenario di iniziare la stagione senza aver trovato un'intesa con Lorenzo Insigne per il rinnovo del contratto in scadenza.L’incontro che avrà luogo la prossima settimana tra Lorenzo Insigne e il presidente De Laurentiis non sarà decisivo per il futuro dell’attaccante. Il capitano azzurro in scadenza nel 2022 tornerà il 3 ...