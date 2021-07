Incendi | 2 canadair e un elicottero per spegnere ultimi focolai a Enna

(Di giovedì 29 luglio 2021)(ITALPRESS) – Duee unancora in azione pergli, dove nelle scorse ore i residenti hanno vissuto momenti di sconforto legati al vastoo che ieri ha interessato la strada provinciale 2 nella zona del bivio Kamut, lambendo diverse abitazioni. In zona mezzi dei vigili del il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

ROMA - Non solo la Sardegna, dilaniata daglinell'Oristanese , anche la Sicilia brucia. Otto squadre dei Vigili del Fuoco del Comando ... In azione anche duedella flotta aerea ...... 9per tutta la giornata del 25 luglio più altri quattroarrivati dalla Grecia e ...stato di emergenza regionale in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di...L'Italia continua a bruciare: iniziate le ultime operazioni di spegnimento rogo nell'Oristanese, mentre ad Enna, l'incendio divampato ieri, ha raggiunto Belvedere Marconi. Canadair e elicotteri della ...ROMA - Non solo la Sardegna, dilaniata dagli incendi nell'Oristanese, anche la Sicilia brucia. Otto squadre dei Vigili del Fuoco del ...