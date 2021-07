Concorso Oss Pescara per 100 posti: atteso il bando in Gazzetta (Di giovedì 29 luglio 2021) atteso in Gazzetta il bando del Concorso Oss Pescara per un totale di 100 posti in categoria Bs a tempo pieno e indeterminato. Importanti assunzioni che procedono in parallelo alla selezione per 100 infermieri, bandita a maggio di quest’anno. La Commissione selezionerà i candidati sulla base dei titoli presentati e del punteggio ottenuto negli esami. Inoltre, ci sarà un punteggio maggiorato per gli operatori socio-sanitari che hanno lavorato durante l’emergenza sanitaria, come previsto dalla delibera dell’Asl Pescara n.897 del 9 giugno 2021. Vediamo chi può accedere, come ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 29 luglio 2021)inildelOssper un totale di 100in categoria Bs a tempo pieno e indeterminato. Importanti assunzioni che procedono in parallelo alla selezione per 100 infermieri, bandita a maggio di quest’anno. La Commissione selezionerà i candidati sulla base dei titoli presentati e del punteggio ottenuto negli esami. Inoltre, ci sarà un punteggio maggiorato per gli operatori socio-sanitari che hanno lavorato durante l’emergenza sanitaria, come previsto dalla delibera dell’Asln.897 del 9 giugno 2021. Vediamo chi può accedere, come ...

wam_the : Concorso Oss Ausl Pescara: 100 assunzioni in arrivo - FoggiaCittaAper : Policlinico Riuniti di #Foggia: sono 2653 i vincitori del concorso unico della Regione #Puglia per gli OSS - SanSeveroNews : Si può considerare conclusa una importante pagina della buona sanità pugliese con il concorso unico regionale per o… - cdsnews : #attualita #laspezia - Oss, la Asl 5: 'Concorso pubblico anche con la società in house' - Ticonsiglio : APSP Fassa e San Gaetano: concorso per 18 OSS <p>Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) Fassa e San Ga… -