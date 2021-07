Con la sua Adelphi Roberto Calasso ha reso il libro un feticcio (Di giovedì 29 luglio 2021) Per la serie “io non lo conoscevo bene”, io Roberto Calasso non l’ho mai visto. Le procedure emozionate per la pubblicazione del mio libro Adelphi (ebbene sì, sono un autore Adelphi, ci terrei a sottolinearlo) si svolsero soprattutto con il cugino e editor principe della casa editrice, Matteo Codignola. “ll Supremo”, come lo sentii nominare da alcuni nella scena editoriale milanese, dava il suo assenso da lontano. Le poche volte che entrai nei mitologici uffici milanesi di via San Giovanni sul Muro non sembrava di stare all’Adelphi, almeno l’idea che mi ero fatto ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Per la serie “io non lo conoscevo bene”, ionon l’ho mai visto. Le procedure emozionate per la pubblicazione del mio(ebbene sì, sono un autore, ci terrei a sottolinearlo) si svolsero soprattutto con il cugino e editor principe della casa editrice, Matteo Codignola. “ll Supremo”, come lo sentii nominare da alcuni nella scena editoriale milanese, dava il suo assenso da lontano. Le poche volte che entrai nei mitologici uffici milanesi di via San Giovanni sul Muro non sembrava di stare all’, almeno l’idea che mi ero fatto ...

