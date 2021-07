Chi lascerà il set di ‘Beautiful’ entro il 2021? Ci sono delle ipotesi (Di giovedì 29 luglio 2021) La soap opera più longeva della televisione potrebbe presto cambiare, come si sul dire, ‘pelle’. Di recente, i tanti telespettatori appassionati alle intrise relazioni che Beautiful delizia da oltre trent’anni, hanno visto andar via Sally e Zoe; ma qualcosa del genere potrebbe ripetersi per alcuni personaggi che, alla Forrester Creations ci navigano da più tempo. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 29 luglio 2021) La soap opera più longeva della televisione potrebbe presto cambiare, come si sul dire, ‘pelle’. Di recente, i tanti telespettatori appassionati alle intrise relazioni che Beautiful delizia da oltre trent’anni, hanno visto andar via Sally e Zoe; ma qualcosa del genere potrebbe ripetersi per alcuni personaggi che, alla Forrester Creations ci navigano da più tempo. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

FrancicoThe : @_Alessio_88 Ho il triste presentimento che Signorini, seppur non amato, non lascerà mai la conduzione del gf. Il p… - yousavmylife : @nonesistelamore nessuno ti lascerà e chi lo fa è stupid* perché si perde la meravigliosa persona che sei - Pierre13903748 : Finché la Politica gli rende non la lascerà mai.Le brutte figure segnano chi ha il senso della vergogna.Questo se n… - CampiMinati : @frattesi_marco Non è questione di soldi. La Juve sa già chi verrà liberato/lascerà i vari club. Oggi hai Locatelli… - Italy1Dr : 1. Potrei non essere perfetto, ma alcune parti di me sono davvero fantastiche. 2. La domanda non è chi mi lascerà,… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi lascerà La torta di mele della nonna con l'ingrediente segreto che la renderà superlativa ...è uno dei dolci classici intramontabili ma questa versione con l'ingrediente segreto vi lascerà ... C'è chi aggiunge la crema, chi i pinoli, chi la cannella. Insomma, ognuno segue la sua ricetta e la ...

CAOS PROCURA DI MILANO/ 'Dopo Greco un papa straniero, ma i guai restano' ... anche se c'è chi dice che si può andare avanti a lavorare. Ma a novembre Greco andrà in pensione. Che situazione lascerà? ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi: Mattarella, vaccinarsi obbligo morale (29 ...

Marko Pjaca al Toro: chi è il trequartista che lascia la Juve e diventa granata La Stampa ...è uno dei dolci classici intramontabili ma questa versione con l'ingrediente segreto vi... C'èaggiunge la crema,i pinoli,la cannella. Insomma, ognuno segue la sua ricetta e la ...... anche se c'èdice che si può andare avanti a lavorare. Ma a novembre Greco andrà in pensione. Che situazione? ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi: Mattarella, vaccinarsi obbligo morale (29 ...