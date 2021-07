Cal Crutchlow in Petronas per Austria e Silverstone

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il pilota britannico Calnon sarà in sella alla Yamahanel solo GP di Stiria come precedentemente ufficializzato. Il prolungarsi del recupero di Franco Morbidelli ha costretto l’italo-brasiliano al box anche per i successivi due appuntamenti. Cal quindi guiderà in gara 1 e gara 2 al RedBull Ring e al successivo GP di casa a. Calcorrerà conanche ine Gran Bretagna L’esperto Cal dunque avrà la possibilità di raccogliere un po’ di felling con il weekend di gara prima dell’appuntamento in casa. I fan britannici sicuramente non ...

RITORNO IN PISTA In realtà lo si sapeva da tempo, mancava solamente la comunicazione ufficiale che è arrivata dalla Yamaha:, da quest'anno tester per la casa dei tre diapason, tornerà in sella alla M1 per i GP di Stiria e Austria, in programma nei weekend del 8 e del 15 agosto. Il pilota britannico prenderà ...Capitolo a parte sono i collaudatori Yamaha: lo scorso anno era stato ingaggiato Jorge Lorenzo, a cui fecero fare poi un solo test; quest'annoche dopo non avere praticamente mai girato ...La notizia era nell'aria da giorni, il pilota britannico - tester Yamaha - sostituirà l'infortunato Morbidelli nei due GP del Red Bull Ring e a Silverstone ...Per le prossime tre gare della MotoGP 2021 Cal Crutchlow prende il posto di Franco Morbidelli, ancora impegnato nel percorso di recupero dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto al ginocchio ...