Valentina Vignali smaschera Stefano di Temptation "mi scriveva quando era fidanzato"

Durante la puntata di ieri sera di Temptation Island, Valentina Vignali ha lanciato un gossip clamoroso su Stefano Sirena. Il ragazzo mentre era ancora fidanzato con Manuela le mandava alcuni messaggi intimi. L'influencer ha pubblicato le chat sul suo profilo Ig. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Valentina Vignali pubblica le chat con Stefano di Temptation Island

Ieri sera abbiamo assistito al falò di confronto tra Manuela e Stefano, come la maggior parte dei fan di Temptation Island immaginava, i ...

trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - livjngforniall : RT @flyjawayy: NO VABBEH VALENTINA VIGNALI CHE PUBBLICA LA CHAT DI CIÒ CHE LE SCRIVEVA STEFANO QUANDO STAVA CON MANUELA MENTRE C’È IN ONDA… - LuciaFerraroEM : RT @flyjawayy: NO VABBEH VALENTINA VIGNALI CHE PUBBLICA LA CHAT DI CIÒ CHE LE SCRIVEVA STEFANO QUANDO STAVA CON MANUELA MENTRE C’È IN ONDA… - obrienmaljk : RT @dreamforeclosur: NON VALENTINA VIGNALI CHE ESPONE IL PELATO IN DIRETTA MONDIALE STO VOLANDOOOOOO ?????????????? #Temptationsisland http… - mmmartuz : RT @flyjawayy: NO VABBEH VALENTINA VIGNALI CHE PUBBLICA LA CHAT DI CIÒ CHE LE SCRIVEVA STEFANO QUANDO STAVA CON MANUELA MENTRE C’È IN ONDA… -