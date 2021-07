Ufficiale | Cristian Zapata è del San Lorenzo Sarà allenato da Paolo Montero

(Di mercoledì 28 luglio 2021)è un nuovo giocatore del San. Il difensore colombiano, ex Genoa, ha firmato per 18 mesi con il club argentino. Verràda un’altra vecchia conoscenza della nostra Serie A,. ¡Más berraquera en Boedo! El colombianofirmó contrato con #Sanpor 18 meses y ya se suma a los entrenamientos bajo las órdenes de. ¡Bienvenido al club más lindo del mundo! pic.twitter.com/KmPKDR8BJx — San...

DiMarzio : #Calciomercato | Cristian #Zapata lascia l'Italia: ufficiale la firma con il #SanLorenzo di Paolo #Montero - Giacomobacci2 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Cristian #Zapata lascia l'Italia: ufficiale la firma con il #SanLorenzo di Paolo #Montero - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Cristian #Zapata lascia l'Italia: ufficiale la firma con il #SanLorenzo di Paolo #Montero - hbk_89 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Cristian #Zapata lascia l'Italia: ufficiale la firma con il #SanLorenzo di Paolo #Montero - tcm24com : Ufficiale: Cristian Zapata lascia l'Italia e firma con il San Lorenzo #Zapata #SanLorenzo -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Cristian

