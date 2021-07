Tokyo2020 finali e semifinali Day 5 | una nottata da ricordare

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’ ultima danza di Federica. E’ così che potremmo intitolare unadi gare che ha visto centinaia di appassionati attaccati alle tv per seguire un evento storico per lo sport mondiale. Questedel quinto giorno diverranno ricordate proprio per questo. L’araba fenice che esegue il suo ultimo maestoso canto, chiudendo un’avventura olimpica durata quasi 20 anni. Una serata ricca di emozioni che ha visto come protagonista anche l’eccellente e sorprendente bronzo di Burdisso che si laurea primo atleta italiano della storia salito sul podio olimpico per i 200 delfino. La staffetta 4×200 strappa intanto un quinto posto, ...

Ultime Notizie dalla rete : #Tokyo2020 finali

Da Atene 2004 a, le cinque meravigliosedi Federica Pellegrini Ci sono lacrime fuori dall'acqua, non un pianto, un attimo per far scivolare l'emozione e liberarsi dell'ansia di aver ...Il video " Tutte ledi Federica Pellegrini Da Atene 2004 a, le cinque meravigliosedi Federica Pellegrini Domani notte sarà di nuovo ai blocchi di partenza della finale ...Alice Bellandi non combatterà per il bronzo. Sul tatami di Tokyo 2020 l'azzurra ha infatti perso per ippon durante il golden score contro la croata Barbara Matic e il suo cammino nel judo (categoria ...Dopo la sua quinta finale olimpica nei 200 la Divina ha deciso che saranno le staffette le sue ultime gare. Dopo il settimo posto nella finale olimpica dei 200 stile libero, la quinta consecutiva da l ...