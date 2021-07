Scherma Olimpiadi, argento per azzurri della sciabola. Medaglia a 42 anni per Montano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Medaglia d'argento per la squadra azzurra di sciabola maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 , la 21esima Medaglia olimpica conquistata nella specialità dopo l'ultima che risaliva a Londra 2012 quando ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021)d'per la squadra azzurra dimaschile alledi Tokyo 2020 , la 21esimaolimpica conquistata nella specialità dopo l'ultima che risaliva a Londra 2012 quando ...

