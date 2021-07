Ricercato da 5 anni, scovato e arrestato in un campeggio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Viareggio. Nella mattinata di martedì il personale della Polizia di Stato della Squadra Anticrimine del Commissariato di Viareggio, ha proceduto all’esecuzione della misura cautelare in carcere nei confronti di un 43enne di origini francesi, emessa nel 2016 dal Tribunale di Bergamo. Il soggetto è stato rintracciato all’interno di un campeggio lungo il Viale dei Tigli a Viareggio. L’uomo faceva parte di un’associazione, attiva nella provincia di Bergamo, dedita allo spaccio di sostanza stupefacente. I fatti a lui contestati risalgono al periodo che va da novembre 2014 a dicembre 2015. L’uomo, ultimati gli adempimenti di rito, è stato condotto nella Casa Circondariale di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Viareggio. Nella mattinata di martedì il personale della Polizia di Stato della Squadra Anticrimine del Commissariato di Viareggio, ha proceduto all’esecuzione della misura cautelare in carcere nei confronti di un 43enne di origini francesi, emessa nel 2016 dal Tribunale di Bergamo. Il soggetto è stato rintracciato all’interno di unlungo il Viale dei Tigli a Viareggio. L’uomo faceva parte di un’associazione, attiva nella provincia di Bergamo, dedita allo spaccio di sostanza stupefacente. I fatti a lui contestati risalgono al periodo che va da novembre 2014 a dicembre 2015. L’uomo, ultimati gli adempimenti di rito, è stato condotto nella Casa Circondariale di ...

Advertising

NewSicilia : Il cittadino albanese è stato indicato dall'#Interpol come un pericoloso ricercato colpito da #mandatodicattura int… - J__kcaj : Castillejo l'uomo più ricercato di Spagna da 3 anni, ce ne fosse uno che se lo prendesse definitivamente sang e kiv… - PietroQuadrelli : @FootballAndDre1 io l'unica cosa che non capisco è la poca certezza che da al tifoso Sanchez. 7 goal 7 assist da su… - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @RIndrio @cinziasecchi @Mayflower014 @amatorosalia1 @AndreaMarano11 8/negli anni settanta interpre… - GiornaleLORA : Arrestato per un furto: era ricercato da 8 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Ricercato anni Arrestato in Spagna narcos siciliano latitante. Dovrà scontare 11 anni ... hanno localizzato e arrestato Fortunato Stassi, latitante 66enne di Partanna (Tp), ricercato dal 2019, per un provvedimento di 11 anni e 7 mesi di reclusione per il reato di associazione finalizzata ...

Litiga col compagno e chiede aiuto alla polizia. L'uomo era ricercato e finisce in prigione ... tuttavia confermava di aver avuto una lite con il compagno, un cittadino di origine romena di 40 anni. Il personale della volante ha dato il via a serrate ricerche in tutta Marina di Carrara per ...

Ricercato da 5 anni, scovato e arrestato in un campeggio BergamoNews Napoli, Jennifer Lopez e Ben Affleck, la coppia dell'estate manda in delirio Capri Capri (Napoli), 28 luglio 2021 - A Capri è arrivata anche la coppia dell'estate 2021, sicuramente la più chiacchierata e ricercata dai paparazzi: Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due hanno scelto anche ...

Sequestrata e seviziata in un ripostiglio, ricercato l’aguzzino Aggredita alle spalle e trascinata in un ripostiglio. Uno sconosciuto le ha tagliato i capelli, coperto il volto con una busta, ferita alle braccia con delle siringhe e poi l'ha cosparsa di alcol ...

... hanno localizzato e arrestato Fortunato Stassi, latitante 66enne di Partanna (Tp),dal 2019, per un provvedimento di 11e 7 mesi di reclusione per il reato di associazione finalizzata ...... tuttavia confermava di aver avuto una lite con il compagno, un cittadino di origine romena di 40. Il personale della volante ha dato il via a serrate ricerche in tutta Marina di Carrara per ...Capri (Napoli), 28 luglio 2021 - A Capri è arrivata anche la coppia dell'estate 2021, sicuramente la più chiacchierata e ricercata dai paparazzi: Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due hanno scelto anche ...Aggredita alle spalle e trascinata in un ripostiglio. Uno sconosciuto le ha tagliato i capelli, coperto il volto con una busta, ferita alle braccia con delle siringhe e poi l'ha cosparsa di alcol ...