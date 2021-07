Riccardo Muti compie 80 anni! Festeggiamenti in 'casa' al Conservatorio di Napoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Riccardo Muti oggi festeggia 80 anni e nei prossimi giorni sarà a casa, nella "sua" Napoli per celebrare il grande evento. Il direttore d'orchestra partenopeo amato in tutto il mondo sarà il 30 luglio alle 18:00 al Conservatorio di San Pietro a Majella, luogo in cui è cresciuto musicalmente. Qui assisterà all'inaugurazione di due mostre: quella a lui dedicata allestita nella Sala Muti e a "L'architettura della musica" nel Chiostro Grande. In un secondo momento nella Sala Scarlatti Muti incontrerà il filosofo Massimo Cacciari con cui aprirà un dibattito, insieme a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 28 luglio 2021)oggi festeggia 80 anni e nei prossimi giorni sarà a, nella "sua"per celebrare il grande evento. Il direttore d'orchestra partenopeo amato in tutto il mondo sarà il 30 luglio alle 18:00 aldi San Pietro a Majella, luogo in cui è cresciuto musicalmente. Qui assisterà all'inaugurazione di due mostre: quella a lui dedicata allestita nella Salae a "L'architettura della musica" nel Chiostro Grande. In un secondo momento nella Sala Scarlattiincontrerà il filosofo Massimo Cacciari con cui aprirà un dibattito, insieme a ...

teatrolafenice : ?? Buon compleanno a Riccardo Muti, il primo ad inaugurare la nostra riapertura dopo la sciagura dell'incendio. 80 s… - RaiNews : Oggi compie 80 anni Riccardo Muti, e non si contano gli omaggi previsti in suo onore: domani sarà protagonista del… - gennaromigliore : Cari auguri per i suoi 80 anni al Maestro Riccardo Muti, icona di stile e rigore, orgoglio italiano e napoletano ne… - Stasera_in_TV : RAI 5: (21:15) I Wiener Philarmoniker e Riccardo Muti: una lunga amicizia in musica (Concerto) #StaseraInTV 28/07/2021 #PrimaSerata #iwiener - Ilariaboerchi64 : RT @teatrolafenice: ?? Buon compleanno a Riccardo Muti, il primo ad inaugurare la nostra riapertura dopo la sciagura dell'incendio. 80 strao… -