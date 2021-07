Olimpiadi | Mannion | ' Australia forte | noi bravi a tenerla in equilibrio'

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - "Abbiamo giocato bene, di squadra, dando tutto in campo ma non è bastato. D'altra parte sapevamo quanto fossel', che ha tanti campioni e oggi ha tirato benissimo andando con grande energia a rimbalzo". Il playmaker azzurro Nicocommenta così la sconfitta per 86-83 contro l'nel torneo olimpico. "È stata una partita durissima ma siamo statiinfino alla sirena -aggiunge il giocatore dei Golden State Warriors-. Abbiamo tanti margini di miglioramento, ora due giorni di riposo e poi ...

Un cocktail di emozioni perché l' Australia ha subito replicato ma l' Italbaske t non ha mollato anche se la beata gioventù diha fatto giocare qualche pallone affrettato ai ragazzi di ...Un'Italia che ancora una volta ha saputo mettere in vetrina Simone Fontecchio e Nico, con ... Tra poco inizierà Repubblica Ceca Francia per il torneo di basket alleTokyo 2020, vedremo ...Tokyo, 28 lug. – (Adnkronos) – “Abbiamo giocato bene, di squadra, dando tutto in campo ma non è bastato. D’altra parte sapevamo quanto fosse forte l’Australia, che ha tanti campioni e oggi ha tirato b ...L'Italbasket perde a testa alta di soli tre punti contro l'Australia di Ingles e Mills, ottima prova degli Azzurri ...