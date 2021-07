Nuovi record per Apple, ma Tim Cook avverte: "La scarsità di chip potrebbe ridurre la disponibilità di iPhone" (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'ultima trimestrale fa registrare aumenti clamorosi in Cina e ottimi numeri anche per la famiglia di smartphone compatibili con le reti 5G, ma nei prossimi mesi la crescita potrebbe rallentare per le difficoltà a reperire componeti chiave Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'ultima trimestrale fa registrare aumenti clamorosi in Cina e ottimi numeri anche per la famiglia di smartphone compatibili con le reti 5G, ma nei prossimi mesi la crescitarallentare per le difficoltà a reperire componeti chiave

Advertising

StraNotizie : Nuovi record per Apple, ma Tim Cook avverte: 'La scarsità di chip potrebbe ridurre la disponibilità di iPhone'… - LaStampa : Nuovi record per Apple, ma Tim Cook avverte: 'La scarsità di chip potrebbe ridurre la disponibilità di iPhone' - ultimenews24 : Con 3.177 nuovi casi di Covid confermati, per il secondo giorno consecutivo Tokyo registra un record di contagi a c… - horus_eye69 : @corradoformigli Tweet fuorviante. In #Israele hanno praticamente vaccinato tutti con doppia dose e, notizia di ier… - infoitinterno : Tokyo 2020, altro record di contagi in città: 3.177 nuovi casi di Covid -