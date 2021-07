MotoGP | Cal Crutchlow to substitute for Franco Morbidelli at Petronas

(Di mercoledì 28 luglio 2021) The news was already in the air and now it's official - Calwill stand in foron theYamaha team for the next three races. The Italian continues to recover after ...

's not setting himself any goals, aside from clocking up some precious miles as he continues to ... It's a very competitiveclass, but I'm really looking forward to it and it's going to be ...Crutchlow sostituirà Franco Morbidelli, operato al ginocchio a fine giugno, per le prossime tre gare del mondiale, ha annunciato il team Yamaha - Petronas. Morbidelli, 13/o nel mondiale ...L'intervista all'a.d. Aprilia: "Una casa si costruisce dalle fondamenta, ed è dove siamo oggi, la nostra struttura si sta consolidando. Vogliamo Dovizioso ancora con noi, anche se fosse soltanto come ...Chiaramente, dopo tanto tempo fuori dalle gare, Crutchlow non si pone aspettative troppo alte: “Credo sia difficile darsi degli obiettivi per queste tre gare e sarà più complicato capire la moto, dato ...