Maltempo a Como | ora il fango invade anche il lago

Como, 28luglio 2021 " Un'ondata di fango, legni e detriti, da ieri sta galleggiando sul lago di Como, concentrandosi nel bacino basso davanti alla città. E' l'ennesima conseguenza dell'ondata di ...

matteosalvinimi : Immagini strazianti dei danni causati dal maltempo in molti comuni della provincia di Como. Siamo vicini ai cittadi… - emergenzavvf : #Maltempo in provincia di #Como, a Cernobbio, Brienno, Laglio e Argegno effettuati dai #vigilidelfuoco 60 intervent… - emergenzavvf : #Como, #vigilidelfuoco al lavoro da stamattina per il #maltempo che ha interessato la provincia: frane e smottament… - AlessioColzani : ?? IL #MALTEMPO INVESTE #COMO: FRANE, TORRENTI ESONDATI E FRAZIONI EVACUATE. ANCORA ALLERTA #TEMPORALI Disagi a Ce… - infoitinterno : Maltempo, la Polizia di Como invita a non uscire di casa -