Lamorgese rassicura sui migranti | ma sul protocollo pesano diverse incognite

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese rassicura

la Repubblica

Non è ancora emergenza piena. Ma i numeri degli sbarchi incutono timore e Salvini torna in sella al suo cavallo di battaglia preferito, attaccando la ministraed esprimendo direttamente a Palazzo Chigi la preoccupazione per un'Italia che 'rischia di diventare un colabrodo'. Il premier Draghi, che ha da tempo messo l'immigrazione in cima ai suoi ...'La risposta del ministrodimostra la dovuta attenzione ai rischi che abbiamo evidenziato " dice a Formiche.net Pagani a margine del question time " ma bisogna aver chiaro che la sicurezza ...Il dibattito sui vaccini ha tra i temi caldi anche quello delle iniezioni sui bambini. L'ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco Ema e consulente del commissario ...