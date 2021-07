Federica Pellegrini | il futuro con il sorriso insieme a Matteo Giunta

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 luglio 2021) È tutta con il sorriso l’ultima gara olimpica di Federica Pellegrini. Prima di entrare in acqua, durante la gara e dopo essere uscita con il settimo tempo dalla quinta finale in cinque olimpiadi nei 200 stile libero, da Atene 2004 a Tokyo 2020. «Finisce qui, è stato un bel viaggio. Mentre nuotavo anche se non si vedeva avevo il sorriso» ha detto la Divina raccontando in pochi minuti quello che sarà il suo domani con Matteo Giunta suo allenatore, per la prima volta definito compagno: «Una persona speciale, che lo sarà anche in futuro».