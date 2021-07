Covid | Mattarella | “Il virus limita la libertà | non gli strumenti per sconfiggerlo La scuola in presenza deve essere un’assoluta priorità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La“irrinunziabile”, che in questo momento è però ‘ta’ dale non dalle regole per. Anche perché più Sars-Cov-2 circola e maggiore è il rischio delle sue “mutazioni”. Insomma: “La vaccinazione è un dovere morale e civico”. E poi laincome “assoluta”. Il presidente della Repubblica Sergiointerviene nel dibattito pubblico sul green pass e la necessità di completare in tempi brevi la campagna di vaccinazione, arginando la ripresa del contagio. Lo fa con parole inequivocabili, dopo le ...