Calcio: Inter, Vidal 'Voglio dimostrare il mio valore' (Di mercoledì 28 luglio 2021) "Obiettivi? Vincere un altro scudetto e andare in fondo in Champions" APPIANO GENTILE - "Ho tantissima voglia di tornare in campo. La scorsa stagione non è stata molto bella per me, negli ultimi due - ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) "Obiettivi? Vincere un altro scudetto e andare in fondo in Champions" APPIANO GENTILE - "Ho tantissima voglia di tornare in campo. La scorsa stagione non è stata molto bella per me, negli ultimi due - ...

