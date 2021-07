Alessandro e Giorgio Merk Ricordi, chi sono i figli di Rita Pavone (Di mercoledì 28 luglio 2021) Rita Pavone ha due figli, nati dal grande amore con il collega Teddy Reno, classe 1926 e più grande di lei di 20 anni. Il primogenito è Alessandro Merk, nato nel 1969 in Svizzera; poi è venuto Giorgio, di 5 anni più giovane e meglio noto come George Merk. Entrambi vivono in Svizzera, dove Rita e Teddy si sono sposati con rito civile mezzo secolo fa. Ed entrambi hanno deciso di adottare il cognome vero di Teddy Reno, Merk per l’appunto. Nonostante la fama internazionale e i successi ottenuti nel corso della sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021)ha due, nati dal grande amore con il collega Teddy Reno, classe 1926 e più grande di lei di 20 anni. Il primogenito è, nato nel 1969 in Svizzera; poi è venuto, di 5 anni più giovane e meglio noto come George. Entrambi vivono in Svizzera, dovee Teddy sisposati con rito civile mezzo secolo fa. Ed entrambi hanno deciso di adottare il cognome vero di Teddy Reno,per l’appunto. Nonostante la fama internazionale e i successi ottenuti nel corso della sua ...

