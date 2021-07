Activision Blizzard tra accuse di molestie e discriminazione: sviluppatori organizzano uno sciopero di protesta (Di mercoledì 28 luglio 2021) La situazione in casa Activision Blizzard non è sicuramente delle più rosee: da ormai diversi giorni, infatti, sono emerse rivelazioni importanti in merito alle pessime condizioni di lavoro di molti dei dipendenti dell'azienda. Tra molestie e discriminazioni di genere, le cose si sarebbero fatte pesanti per parecchie persone. A seguito di questi eventi, molti dipendenti hanno annunciato di avere in programma uno sciopero collettivo per la giornata di oggi, Mercoledì 28 Luglio. Anche coloro che saranno impossibilitati a presenziare di persona alla protesta, sono stati invitati a sospendere il lavoro e ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 luglio 2021) La situazione in casanon è sicuramente delle più rosee: da ormai diversi giorni, infatti, sono emerse rivelazioni importanti in merito alle pessime condizioni di lavoro di molti dei dipendenti dell'azienda. Trae discriminazioni di genere, le cose si sarebbero fatte pesanti per parecchie persone. A seguito di questi eventi, molti dipendenti hanno annunciato di avere in programma unocollettivo per la giornata di oggi, Mercoledì 28 Luglio. Anche coloro che saranno impossibilitati a presenziare di persona alla, sono stati invitati a sospendere il lavoro e ...

