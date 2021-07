A Segreti D’autore Cappuccio dialoga su immigrazione con Cafiero De Raho e Roberti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “immigrazione: politica e umanità”. E’ questo il tema del primo appuntamento dell’undicesima edizione di “Segreti D’autore”, il Festival dell’Ambiente, delle Scienze, delle Arti e della Legalità ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Una produzione Manovalanza, in collaborazione con Teatro Segreto, finanziata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Alle 21.30 di venerdì prossimo 30 luglio, nella storica cornice di Palazzo Coppola a Valle Cilento/Sessa Cilento, lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio dialogherà sull’argomento con il Procuratore ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “: politica e umanità”. E’ questo il tema del primo appuntamento dell’undicesima edizione di “”, il Festival dell’Ambiente, delle Scienze, delle Arti e della Legalità ideato da Ruggeroe diretto da Nadia Baldi. Una produzione Manovalanza, in collaborazione con Teatro Segreto, finanziata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Alle 21.30 di venerdì prossimo 30 luglio, nella storica cornice di Palazzo Coppola a Valle Cilento/Sessa Cilento, lo scrittore e regista Ruggerodialogherà sull’argomento con il Procuratore ...

Advertising

anteprima24 : ** A Segreti D’autore Cappuccio dialoga su #Immigrazione con Cafiero De Raho e Roberti ** - Scisciano : Cultura. A Segreti d’Autore Cappuccio dialoga su immigrazione con Cafiero De Raho e Roberti - segreti_d : Vi aspettiamo il 30 luglio alle ore 21.30 per il primo evento serale di Segreti d'Autore, 'Immigrazione: politica e… - GeorgeAddison87 : RT @ilmondodisuk: Cilento/Segreti d’autore: un premio per Marisa Laurito e Mario Martone. Un omaggio a Maradona - ilmondodisuk : Cilento/Segreti d’autore: un premio per Marisa Laurito e Mario Martone. Un omaggio a Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : Segreti D’autore "Segreti d'Autore", Cappuccio dialoga su immigrazione con Cafiero De Raho e Roberti AgCult