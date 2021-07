Xbox Game Pass è 'un modello insostenibile. Dura creare grandi AAA con un abbonamento da $10' (Di martedì 27 luglio 2021) I servizi in abbonamento come Xbox Game Pass sono di tendenza come un modo per bilanciare i crescenti costi di sviluppo del gioco. Tuttavia, Shawn Layden, ex presidente di Sony Interactive Entertainment America, non è del tutto sicuro che i servizi simili a Game Pass riescano ad essere sostenibili, almeno non ancora. Parlando in un'intervista con Games Industry, Layden ha sottolineato che mentre i giochi per PlayStation 4 hanno impiegato tra $ 100 e $ 150 milioni per svilupparsi in media, i giochi per PlayStation 5 raggiungeranno un eccesso di $ 200 milioni abbastanza ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 luglio 2021) I servizi incomesono di tendenza come un modo per bilanciare i crescenti costi di sviluppo del gioco. Tuttavia, Shawn Layden, ex presidente di Sony Interactive Entertainment America, non è del tutto sicuro che i servizi simili ariescano ad essere sostenibili, almeno non ancora. Parlando in un'intervista cons Industry, Layden ha sottolineato che mentre i giochi per PlayStation 4 hanno impiegato tra $ 100 e $ 150 milioni per svilupparsi in media, i giochi per PlayStation 5 raggiungeranno un eccesso di $ 200 milioni abbastanza ...

