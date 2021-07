Un paio di aggiunte al titolo e la bufala su Facebook che permette di segnalare i no vax è servita

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 27 luglio 2021) Le bufale sul coronavirus e sui social abbondano, anche oltralpe. Ecco che dalla Francia arriva la storia diche darebbe la possibilità digli utenti «che si sono radicalizzati contro il vaccino». La notizia è stata attribuita a una fonte accreditata, il canale di notizie e meteo 24 ore su 24 BFM TV. Una notizia che, in realtà, non è nemmeno notizia ma lo screen di un(«Haine en ligne:veut alerter les utilisateurs qui se radicalisent») e un sottomodificati con l’aggiunta di qualche parola nei punti giusti a stravolgerne il senso. Et voilà, la ...