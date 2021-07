Tokyo 2020 | ginnastica Vanessa Ferrari | “Siamo state tutte bravissime | nessun errore”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 luglio 2021) ”. La gara meglio di così non poteva andare, punto. Non abbiamo fatto neanche un. Io non so sel’unica nazione a non aver fatto neanche un. All’inizio avevo detto alle mie compagne, poslottare tranquillamente per il quarto posto e invece abbiamo lottato per il terzo. Quindi, che volete di più? Certo, alla terza rotazione abbiamo cominciato a crederci. Ma con la trave, che non è proprio il nostro attrezzo di punta, all’ultimo giro già essere riuscite a portare a casa tre esercizi su tre vuol dire tanto”. ...