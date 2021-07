Sorpresa sull'obbligo vaccinale. FdI è più moderata della Lega (Di martedì 27 luglio 2021) Sorpresa! Sui vaccini agli insegnanti anche Fratelli d’Italia ha una posizione di moderata. Quasi governativa, anche se il diavolo è nei dettagli. Questo pomeriggio il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha incontrato i sindacati. L’obiettivo è portare giovedì in consiglio dei ministri il decreto che stabilirà l’obbligo vaccinale per gli insegnanti. Il testo in realtà non sarà così netto: verrà stabilità una deadline, probabilmente il 20 agosto, entro quel giorno le Regioni dovranno fornire l’elenco degli insegnanti e le percentuali del personale didattico che si è sottoposto alla vaccinazione. Oggi i numeri sono ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 luglio 2021)! Sui vaccini agli insegnanti anche Fratelli d’Italia ha una posizione di. Quasi governativa, anche se il diavolo è nei dettagli. Questo pomeriggio il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha incontrato i sindacati. L’obiettivo è portare giovedì in consiglio dei ministri il decreto che stabilirà l’per gli insegnanti. Il testo in realtà non sarà così netto: verrà stabilità una deadline, probabilmente il 20 agosto, entro quel giorno le Regioni dovranno fornire l’elenco degli insegnanti e le percentuali del personale didattico che si è sottoposto alla vaccinazione. Oggi i numeri sono ...

Advertising

ilfoglio_it : 'Gli insegnanti che non si vaccinano non devono poter rientrare in classe', dice Santanché. Salvini frena: 'Multe… - degene_rat_a : ?? La #live su #twitch è cominciata! ?? Scoprirai tante #curiosità sull'#arte dall'#antichità ad #oggi, raccontat… - libraryoferana : Quando gli umani arrivano per abbattere l'ultima foresta, hanno una brutta sorpresa Un racconto sull'ira della natu… - degene_rat_a : ?? La #live su #twitch è cominciata! ?? Scoprirai tante #curiosità sull'#arte dall'#antichità ad #oggi, raccontat… - NemesiBg : @massimodigiamb1 @elio_vito Manco io voto FI ma confermo ciò che ho scritto sull'On. Vito e ribadisco è una piacevole sorpresa -