Serie B, via libera al Var per la stagione 2021/2022 (Di martedì 27 luglio 2021) La tecnologia del Var approda anche in Serie B. Il segretario della Figc Marco Brunelli ha annunciato che dall'inizio della stagione 2021/2022 , il Var verrà utilizzato nel campionato cadetto.

Ultime Notizie dalla rete : Serie via Serie B, via libera al Var per la stagione 2021/2022 Il sistema del Var a sostegno dei direttori di gara era stato introdotto in Serie A all'inizio della stagione 2017/2018, quando venne utilizzato per la prima volta in Juventus - Cagliari per ...

Torino, pari in amichevole: 0 - 0 con l'Al Fateh ... anche se nella seconda metà della prima frazione di gioco si è visto qualcosa delle idee di Juric , nonostante i ritmi abbastanza bassi dovuti anche alle gambe pesanti per via delle fatiche della ...

++ Calcio: ufficiale, campionato serie B al via con la Var ++ Agenzia ANSA Serie B, via libera al Var per la stagione 2021/2022 Bologna, 27 luglio 2021 - La tecnologia del Var approda anche in Serie B. Il segretario della Figc Marco Brunelli ha annunciato che dall'inizio della stagione 2021/2022, il Var verrà utilizzato nel ca ...

Serie A, Dal Pino: “Stadi aperti senza limitazioni? Siamo lontani…” Il Presidente del massimo campionato italiano ha parlato a margine del Consiglio Federale odierno, la strada è tracciata ma lunga “Siamo ancora lontani, l’obiettivo è quello di avere gli stadi aperti ...

