Realme | due nuovi smartphone certificati in Cina | forse X9 e X9 ProHDblog it

(Di martedì 27 luglio 2021) Di certi ci sono solo i codici modello, RMX3361 e RMX 3381. I nomi commerciali potrebbero essere in ultimo diversi.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

gigibeltrame : Realme, due nuovi smartphone certificati in Cina: forse X9 e X9 Pro #digilosofia - HDblog : Realme, due nuovi smartphone certificati in Cina: forse X9 e X9 Pro - PuntoCellulare : Realme ha presentato i nuovi smartphone GT Master Edition e GT Master Exploration Edition che aveva preannunciato n… - infoitscienza : Due Realme GT Master Edition sono ufficiali insieme a Samsung Galaxy M21 2021 - zazoomblog : Due Realme GT Master Edition sono ufficiali insieme a Samsung Galaxy M21 2021 - #Realme #Master #Edition… -

Ultime Notizie dalla rete : Realme due

...8 x 8,8 mm, peso 191 g Almenocolorazioni: viola e blu OS: basato su Android 11 Nel frattempo il TENAA ha anche pubblicato le foto complete di RMX3361 , che dovrebbe corrispondere alX9 '......of Fair Employment and Housing ha sottoposto alla corte suprema statunitense il frutto dianni ... 108MP al miglior prezzo?8 Pro , compralo al miglior prezzo da ePrice a 240 euro . 2 ...Di certi ci sono solo i codici modello, RMX3361 e RMX 3381. I nomi commerciali potrebbero essere in ultimo diversi.Il ritratto sommario fornito da Realme viene completato dall'indiscrezione dei colleghi di GSMArena, i quali sono riusciti a mettere le mani su diversi dettagli. PRIMI DETTAGLI SU REALME FLASH. Sempre ...